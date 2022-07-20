Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

20.07.2022 19:30
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

???????Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 değer kaybederek 422,51 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 azalarak 7.264,31 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 düşerek 13.281,98 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 6.184,66 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 21.348,42 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,11 azalarak 1,021 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, şirket getirilerine, ekonomik verilere ve uygulanacak para politikalarına odaklandı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın faiz kararını açıklaması bekleniyor.

AB üyesi ülkeler, Rusya'dan altın ve mücevher ithalatına yasak getirecek kararı içeren yeni yaptırım paketini onayladı.

İngiltere'de enflasyon, haziranda yüzde 9,4 ile 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

AB, Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etti.

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Kaynak: AA

Almanya, England, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

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