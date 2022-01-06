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Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

06.01.2022 20:40
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,25 değer kaybederek 488,16 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 azalarak 7.450,37 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,35 düşerek 16.052,03 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,72 değer kaybıyla 7.249,66 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,8 gerileyerek 27.655,69 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,1 düşerek 1,13 seviyesinde işlem gördü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımlanan toplantı tutanaklarında, beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlanabileceği yönlendirmesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahı azaldı.

Almanya'da Kasım 2021'de yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve Kovid-19 salgınının etkisiyle Aralık 2021'de yüzde 5,3'e çıkarak, son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 arttı.

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Almanya, England, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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