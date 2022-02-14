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Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

14.02.2022 20:37
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,83 değer kaybederek 460,96 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,69 azalarak 7.531,59 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,02 düşerek 15.113,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,27 değer kaybıyla 6.852,2 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,04 gerileyerek 26.415,41 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,41 düşerek 1,13 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilimi olumsuz karşıladı.

G-7 ülkelerinin maliye bakanları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde derhal ağır ekonomik sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı yüzde 4 artarak 81 avroya ulaştı.

Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (tarım ÜFE), Aralık 2021'de yüzde 22,1 arttı.

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Almanya, England, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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