Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, Rusya'nın Ukrayna'daki en büyük elektrik kaynağı olan nükleer enerji santralinin kontrolünü ele geçirdiğine ilişkin haberlerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Ukrayna Nükleer Ajansının, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çatışmaların ardından Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirmesinin etkisiyle Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü değer kayıpları ile sonlandırdı.

Santral, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olması açısından da önem taşıyor.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,36 değer kaybederek 422,67 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,20 azalarak 7.006,99 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,41 düşerek 13.094,54 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,97 değer kaybıyla 6.061,66 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 6,24 gerileyerek 22.464,86 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.03 itibarıyla yüzde 1,383'lük düşüşle 1,091 seviyesinde bulunuyor.