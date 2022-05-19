Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

19.05.2022 19:25
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,37 değer kaybederek 427,99 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,82 azalarak 7.302,74 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 düşerek 13.882,3 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 değer kaybıyla 6.272,71 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09 gerileyerek 24.065,05 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 1,16 artarak 1,059 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Rusya- Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve enflasyondaki artış endişelerini olumsuz karşıladı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, martta bir önceki ay ile aynı seviyede kaldı.

İngiltere'de enflasyon, nisanda yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken Avro Bölgesi'nde martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, nisanda da aynı seviyeyi korudu.

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Kaynak: AA

Almanya, England, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika


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