Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'e indirdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 azalarak 7.593 puana, Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,76 düşerek 14.445,99 puana, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 6.448,63 puana ve İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 gerileyerek 24.236,67 puana indi.

Kaynak: AA

Almanya, England, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

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