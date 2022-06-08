Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

08.06.2022 19:22
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,57 değer kaybederek 440,37 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 azalarak 7.593 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,76 düşerek 14.445,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 6.448,63 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 gerileyerek 24.236,67 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,37 artarak 1,074 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Rusya- Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve enflasyon kaygılarını olumsuz karşıladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'e indirdi.

Almanya'da sanayi üretimi nisanda yüzde 0,7 arttı.

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüdü.

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Kaynak: AA

Almanya, England, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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