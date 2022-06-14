Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

14.06.2022 19:43
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

???????Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,26 değer kaybederek 407,32 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 azalarak 7.187,46 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91 düşerek 13.304,39 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 5.949,84 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 gerileyerek 21.846,89 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,12 artarak 1,042 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri, enflasyondaki artışı ve merkez bankalarının sıkı para politikalarına yönelme ihtimalini olumsuz karşıladı.

Almanya'da enflasyon mayıs ayında artan yakıt ve gıda fiyatlarıyla son 50 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7,9'a çıktı.

YORUMLAR
500
Scholz, İngiltere'nin Kuzey İrlanda Protokolü'nü değiştirme girişimini eleştirdi Scholz, İngiltere'nin Kuzey İrlanda Protokolü'nü değiştirme girişimini eleştirdi Avrupa'nın lüks mekanlarına Türk imzası Avrupa'nın lüks mekanlarına Türk imzası
Kaynak: AA

England, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:20:47. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement