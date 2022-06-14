Almanya'da enflasyon mayıs ayında artan yakıt ve gıda fiyatlarıyla son 50 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7,9'a çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 azalarak 7.187,46 puana, Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91 düşerek 13.304,39 puana, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 5.949,84 puana ve İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 gerileyerek 21.846,89 puana indi.

Kaynak: AA

England, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

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