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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşte

Trump'ın gümrük vergileri açıklamasıyla Avrupa borsaları düşüş yaşadı; Stoxx Europe 600 yüzde 1,20 geriledi.

03.02.2025 21:17
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Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi ve Avrupa Birliğine (AB) kesinlikle ek gümrük vergileri uygulayacağını açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününde düşüşle kapandı.

Yatırımcıların Trump etkisiyle küresel ticaret savaşının genişleyeceğine ilişkin endişeleriyle kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,20 düşerek 534,51 puana geriledi.

Stoxx Europe 600'deki teknoloji endeksi yüzde 1,46 ve bankacılık endeksi de yüzde 1,69 düştü.

Donald Trump'ın Meksika'dan ithal edilen mallara yönelik yüzde 25'lik yeni gümrük vergisini bir ay süreyle askıya aldığını açıklamasının ardından Avrupa pay piyasaları gün içi en düşük seviyelerindeki kayıplarını bir miktar telafi etti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,04 düşüşle 8.583,56 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,20 değer kaybıyla 7.854,92 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 azalarak 36.218,98 puana indi.

Almanya'da Dax 40 endeksinin de ABD ile AB arasında ticaret savaşı endişeleriyle son günlerdeki yeni rekor arayışına bugün son vermesi dikkati çekti. DAX 40 endeksi yüzde 1,50 düşüşle 21.405,12 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.43 itibarıyla yüzde 0,78 azalarak 1,028 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa otomobil üreticilerin hisseleri baskı altında

ABD Başkanı Trump'ın, Kanada, Meksika ve Çin'den gelen mallara geniş kapsamlı gümrük vergileri getirmesi ve AB'ye ek gümrük vergileri uygulayacağını açıklaması. Avrupa'da otomobil üreticilerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Europe Stoxx 600'de otomobil ve parçaları endeksi yüzde 2,19 geriledi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen hisseleri yüzde 4,04, BMW'nin hisseleri yüzde 2,39 ve Porsche hisseleri yüzde 1,68 değer kaybetti.

Fransız otomobil parçaları tedarikçisi Valeo'nun hisseleri ise yaklaşık yüzde 8 düştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Otomobil, Ekonomi, Finans, Kanada, Son Dakika

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