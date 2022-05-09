Avrupa borsaları enflasyon endişeleriyle düşüşle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, küresel yatırımcıların enflasyon endişeleriyle riskli varlıklardan çıkış yapmasının ardından haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,9 azalarak 417,46 puana indi.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 4,7'nin üzerinde düşüş gösterirken, bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Stoxx 600 Seyahat ve Eğlence Endeksinin yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetmesi dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,75 azalışla 6.086.02 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,15 düşüşle 13.380,67 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,32 kayıpla 7.216,58 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,74 değer kaybederek 22.832,56 puana düştü.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,34 artarak 1,059 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa borsalarındaki sert düşüşte, küresel yatırımcıların enflasyona ilişkin endişeleri etkili oldu.

Avrupa'da geçen haftayı sert düşüşle tamamlayan endeksler, devam eden jeopolitik riskler, Çin'de Kovid-19 salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırması, sıkı para politikasının büyümeyi olumsuz etkileyeceğine dair kaygılar ve tahvil faizlerindeki hızlı yükselişin etkisiyle yeni haftanın açılışında da negatif seyrini sürdürdü.

Rusya- Ukrayna savaşına yönelik belirsizlikler sürerken, Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin "sıfır tolerans" politikasında hiçbir gevşemeye gidilmemesi ve ülkenin finans merkezi Şanghay'da tedbirlerin sıkılaştırılması, küresel enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişeleri gündeme getirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki toplantısından 75 baz puanlık faiz artırım ihtimalini zayıflatan açıklamaların gelmesi ise para politikasının enflasyonla mücadelede yetersiz kalacağı tartışmalarını başlattı.