Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı

11.04.2022 19:36
Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Fransa hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Fransa hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 değer kaybederek 458,26 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 azalarak 7.618,31 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 düşerek 14.192,78 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,28 gerileyerek 24.749,49 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,12 değer kazanarak 6.555,81 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,028 değer kaybederek 1,087 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelere yoğunlaştı.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avrupa'da son yılların en yüksek seviyelerine çıkan enflasyonun ardından alacağı kararlar yatırımcıların gündeminde ön sırada bulunuyor.

AB, uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadıkları gerekçesiyle 21 Rus hava yolu şirketini kara listesine ekledi.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ABD merkezli Matinas BioPharma'nın mRNA tabanlı aşılar için yeni formülasyonlar geliştirmek için iş birliği yapacağı bildirildi.

Dünya Bankası, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın etkileriyle Ukrayna ekonomisinin bu yıl yüzde 45,1, Rusya ekonomisinin de savaş ve yaptırımların etkisiyle yüzde 11,2 küçüleceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

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Ukrayna, Fransa, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı - Son Dakika
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