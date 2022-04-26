Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

26.04.2022 19:33
Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,9 değer kaybederek 441,1 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,2 düşerek 13.756,4 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 değer kaybıyla 6.414,57 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95 gerileyerek 23.681,76 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,08 artarak 7.386,19 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,48 değer kaybederek 1,066 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, Rusya- Ukrayna savaşını, enflasyondaki artışı ve büyümedeki yavaşlamayı olumsuz karşıladı.

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Almanya, England, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı - Son Dakika


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