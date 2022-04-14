Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

14.04.2022 10:28
Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 456,6, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 yükselişle14.093 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 azalışla 7.557 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 değer kazancıyla 6.569 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 artışla 8.638 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 primle 24.793 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1,0913 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği beklentisiyle küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını kaydederek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları ve toplantı sonrası Christine Lagarde'ın yapacağı yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Rusya- Ukrayna savaşının getirdiği belirsizliklerle varlık alım programlarındaki yavaşlama hızını da koruyacağı tahmin ediliyor.

Merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, yarın ABD ve Avrupa'da neredeyse tüm piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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