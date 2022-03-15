Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

15.03.2022 20:47
Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 değer kaybederek 435,12 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 düşerek 13.917,27 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 6.355 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 gerileyerek 7.175,7 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,31 artarak 23.499,86 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybederek 1,094 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeleri olumsuz karşıladı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketi kapsamında ülkenin enerji sektörüne yeni yatırımları ve lüks ürün ihracatını yasakladı.

İngiltere, 370 yeni kişi ve kurumun daha Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlar kapsamında listeye eklendiğini duyurdu.

Ayrıca, İngiltere, Rusya'ya lüks tüketim ürünlerinin ihracatını yasakladı.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel, Almanya'da 17 milyar avroluk bir çip fabrikası kuracağını açıkladı.

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz ihracatının 1 Ocak-15 Mart tarihlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 gerilediğini bildirdi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre değişiklik göstermedi.

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England, İtalya, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı - Son Dakika


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