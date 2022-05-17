Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,66 artışla 436,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,73 değer kazancıyla 14.063 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 yükselişle 7.477 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 artışla 6.378 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,58 değer kazancıyla 24.173 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,88 primle 8.427 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselişle 1,0460 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler devam ederken resesyon ihtimalini güçlendiren gelişmelerin, ekonomilerde stagflasyon endişelerini artırdığını belirterek, jeopolitik risklerin de etkisiyle piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını dile getirdi.

Analistler, dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, bölgeye yönelik ekonomik büyüme beklentisini düşürdüğünü, enflasyon tahminini ise yükselttiğini anımsattı.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, mart ayında İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 3,7 ile beklentilerin altında kaldı.