Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

17.05.2022 10:17
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,66 artışla 436,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,73 değer kazancıyla 14.063 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 yükselişle 7.477 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 artışla 6.378 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,58 değer kazancıyla 24.173 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,88 primle 8.427 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselişle 1,0460 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler devam ederken resesyon ihtimalini güçlendiren gelişmelerin, ekonomilerde stagflasyon endişelerini artırdığını belirterek, jeopolitik risklerin de etkisiyle piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını dile getirdi.

Analistler, dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, bölgeye yönelik ekonomik büyüme beklentisini düşürdüğünü, enflasyon tahminini ise yükselttiğini anımsattı.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, mart ayında İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 3,7 ile beklentilerin altında kaldı.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Kaynak: AA

İspanya, Almanya, England, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:34 Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
16:30 Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro
16:29 Nişan töreninde damadına elini öptürmemesi dikkat çekmişti! Tatlıses: Bilen bilir kimseye öptürmem
16:27 Fatih Terim'den 22 yıl önceki UEFA zaferi hatırlatması
16:16 Bir okulun kapısına gelen timsah yetkiler tarafından böyle yakalandı
16:14 Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:06:57. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement