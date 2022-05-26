Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

26.05.2022 10:12
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 artışla 435,1 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 değer kazancıyla 14,048 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.529 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 artışla 6.313 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 24.303 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,54 primle 8.806 puanda bulunuyor.

Dün, yüzde 0,5 azalışla 1,0680 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0682 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının para politikası sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini, bankanın sık eleştirildiği enflasyonu ciddiye alma konusunda risklerin farkında olunduğunun vurgulanmasının ise piyasalarda pozitif karşılandığını kaydetti.

Temmuzda yarım baz puanlık faiz artırımını ilk dile getiren Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot ise dün bu görüşünü yinelerken, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da daha büyük faiz artırımlarının ekonomik görünüme bağlı olacağını söyledi.

Bugün, veri gündeminde ABD'de büyüme verisinin öne çıktığını aktaran analistler, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları yükselişle açıldı Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Kaynak: AA

Almanya, İspanya, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:17:16. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement