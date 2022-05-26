Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 artışla 435,1 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 değer kazancıyla 14,048 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.529 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 artışla 6.313 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 24.303 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,54 primle 8.806 puanda bulunuyor.

Dün, yüzde 0,5 azalışla 1,0680 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0682 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının para politikası sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini, bankanın sık eleştirildiği enflasyonu ciddiye alma konusunda risklerin farkında olunduğunun vurgulanmasının ise piyasalarda pozitif karşılandığını kaydetti.

Temmuzda yarım baz puanlık faiz artırımını ilk dile getiren Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot ise dün bu görüşünü yinelerken, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da daha büyük faiz artırımlarının ekonomik görünüme bağlı olacağını söyledi.

Bugün, veri gündeminde ABD'de büyüme verisinin öne çıktığını aktaran analistler, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.