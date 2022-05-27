Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

27.05.2022 10:22
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,48 artışla 439,8 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43 değer kazancıyla 14,293 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.529 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 artışla 6.448 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 24.604 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 primle 8.914 puanda bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuzda yarım baz puanlık faiz artırımına gideceğinin sinyalleri ve dolar endeksindeki geri çekilmenin ardından 1,0766 ile son bir ayın en yüksek seviyesini gören avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1,0753 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında esnek davranarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanan toplantı tutanaklarının pay piyasalarında pozitif karşılandığını belirtti.

İngiltere'de hanehalklarına yönelik açıklanan 15 milyar sterlinlik destek paketinin de pay piyasalarındaki olumlu havayı desteklediğini söyleyen analistler, bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Almanya, England, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika


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