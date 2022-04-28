Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

28.04.2022 19:23
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,62 artışla 447,07 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 1,13 artarak 7.509,19, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,35 değer kazanarak 13.979,84, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98'lik artışla 6.508,14 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95'lik yükselişle 24.055,56 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,54 değer kaybederek 1,05 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, Rusya- Ukrayna savaşına, Rusya'nın bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine doğal gaz tedarikini kesmesine ve enflasyon verilerine odaklandı.

Almanya'da nisan ayında enflasyon yüzde 7,4 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

İngiltere'de otomobil üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 32,4 düştü.

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England, Almanya, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika


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