Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

29.04.2022 19:35
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,74 artışla 450,39 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,47 artarak 7.544,55, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,84 değer kazanarak 14.097,88, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39'luk artışla 6.533,77 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,82'lik yükselişle 24.252,16 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.34 itibarıyla yüzde 0,47 değer kazanarak 1,054 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, Rusya- Ukrayna savaşına ve enflasyon verilerine odaklandı.

Avro Bölgesi'nde nisanda yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7,5'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

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Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Enflasyon, England, Almanya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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