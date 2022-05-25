Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

25.05.2022 19:24
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 artışla 434,31 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 artarak 7.522,75, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,63 değer kazanarak 14.007,93, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73'lük artışla 6.298,64 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,57'lik yükselişle 24.250,45 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,699 değer kaybederek 1,066 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelere odaklandı.

AB, Rusya'ya yönelik yaptırımların ihlalini birlik genelinde suç haline getirecek ve üye ülkelerin kısıtlayıcı önlemleri ihlal eden kişi veya kuruluşların mal varlıklarına el koymayı sağlayacak yeni kurallar teklif etti.

AB ticari araç pazarında toplam satışlar nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 geriledi.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Kaynak: AA

Almanya, England, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika


Son Dakika
19:13 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sonrası konuştu: Bugün yeni bir faza geçtik
18:45 AK Partili isim asgari ücrete 2. zam için sonbaharı işaret etti: Önümüzdeki süreçte atılan adımları göreceğiz
18:33 Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonlar sonucu 8 terörist etkisiz hale getirildi
18:32 Ali Koç yeni hedefini belirledi! Canlı yayında başka bir isimle yüzleşecek
18:30 Türkiye'de sadece bu ilde yaşıyor! Avını canlı canlı yutan çöl kobrası yuvasından çıktı
17:59 Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
16:55 Pişkin sürücü tüm Çorum trafiğini kilitledi! Ceza yazmaya gelen polisin sözleri herkesi güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 19:40:32. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement