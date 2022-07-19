Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

19.07.2022 19:21
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,38 artışla 423,41 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 artarak 7.296,28, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,69 değer kazanarak 13.308,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79'luk artışla 6.201,22 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,49'luk yükselişle 21.696,2 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,95 değer kazanarak 1,024 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankasının perşembe günü açıklanacak faiz kararına, İtalya'daki siyasi gelişmelere ve Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını tekrar başlatıp başlatmayacağına odaklandı.

Avro Bölgesi'nde haziranda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,6'ya ulaştı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, AB ile katılım müzakerelerine başladı.

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Kaynak: AA

Almanya, England, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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