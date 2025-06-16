Avrupa Borsaları Yükselişte

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,38 artışla 547,01 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,75 yükselerek 23.691,69 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 7.742,24 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,24 artışla 39.929,18 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,28 yükselişle 8.875,22 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.03 itibarıyla yüzde 0,251 değer kazanarak 1,158 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da artan jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar sürerken, İran'ın beklentilerin aksine Hürmüz Boğazı'nı kapatmaması ve petrol fiyatlarının kısmen geri çekilmesi piyasaları destekledi.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, İsrail ve İran arasındaki savaşın başta petrol fiyatları olmak üzere olumsuz ekonomik sonuçları konusunda uyardı.