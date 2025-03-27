Avrupa Borsalarında Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Düşüş

Avrupa borsaları, ABD'nin otomobil tarifeleriyle olumsuz seyir izliyor, dikkatler ABD büyüme verilerinde.

27.03.2025 12:19
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Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 düşüşle 542,9 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,6 azalışla 22.480,7 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,5 kayıpla 38.480 puanda bulunuyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 düşüşle 13.295 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 azalışla 7.931,7 puan seviyesindeyken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 8.623,1 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere, yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün açıklanacak ABD büyüme verilerine çevrildi.

Avrupa borsaları ise negatif seyrederken, bölgeden ABD'nin otomobil tarifelerine yönelik ilk tepkiler geldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını ve açıklanması beklenen diğer önlemleri bir arada değerlendireceklerini, bunlara karşı ekonomik çıkarlarını koruyacaklarını bildirdi.

Von der Leyen, yayımladığı açıklamada ABD'nin, Avrupa otomotiv ihracatına gümrük vergisi koyma kararından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Bu duyuruyu, ABD'nin önümüzdeki günlerde öngördüğü diğer önlemlerle birlikte değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Analistler, gelecek hafta devreye girecek karşılıklılık esaslı tarifelerle birlikte birçok ülkenin misilleme açıklamalarının takip edileceğini kaydederek, gelecek dönemde ticaret savaşlarının derinleşebileceğini söyledi.

Bugün ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları, bekleyen konut satışları ile toptan eşya stokları takip edilecek.

Kaynak: AA

Politika, Otomobil, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

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