Avrupa Borsalarında Düşüş

Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,75 azalışla 546,11 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 azalarak 9.132,81, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,81 değer kaybıyla 24.065,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,14 düşüşle 7.771,97 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,56 gerileyerek 41.637,73 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.04 itibarıyla yüzde 1,05 artarak 1,142 oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) politika faiz kararının yansımaları ve ABD tarifelerine ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde geriledi.

Avrupa piyasalarında İngiliz Rolls-Royce'un yıl sonu kar görünümünü yükseltmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 7 artarken, enerji şirketi Shell'in ikinci çeyrekteki karı düşmesine rağmen hisseleri yüzde 1,4 değer kazandı. Bu artışta şirketin gelecek üç aya yönelik 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programı duyurması etkili oldu.