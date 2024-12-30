Avrupa Borsalarında Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Düşüş Devam Ediyor

Avrupa borsalarında genel olarak negatif bir seyir izlenirken, enflasyon ve belirsizlikler etkili.

30.12.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsalarında negatif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 505,27 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 19.891 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 8.121 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 34.041 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.330 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 kayıpla 11.502 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bununla birlikte resesyon endişelerinin öne çıktığı Avrupa'da enflasyonla mücadeleye ilişkin politikaların gelecek dönemde nasıl şekilleneceği de yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) son Ekonomik Bülteni'nde, ECB üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaus Knot'ın "Yüzde 7'lik ücret taleplerinin yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu değil." sözleri enflasyonist endişelerin devam ettiğini gösterdi.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann da enflasyondaki son yükselişe dikkati çekerek, bir sonraki faiz indiriminin gerçekleşmesinin daha uzun sürebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 06:58:34. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.