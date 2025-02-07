Ekonomi

Avrupa borsalarında karışık seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 545,16 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 21.937,25 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.715,06 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kazançla 37.174 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 12.712,94 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.026,72 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

Avrupa tarafında, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,5'e düşürdü. BoE, Kasım 2024'te bu yıl için öngördüğü yüzde 1,5'lik ekonomik büyüme tahminini de sert şekilde düşürerek yüzde 0,75'e çekti. Karara ilişkin yapılan açıklamada, İngiltere'de yıllık enflasyonun geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleştiği anımsatılarak, enflasyonist baskıların hafiflemesine rağmen hala yüksek olduğu kaydedildi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Enflasyondaki düşüş süreci devam ettikçe Merkez Bankasının faiz oranını daha da azaltabileceğimizi umuyoruz." ifadesini kullandı. Bailey, düşüşün oranını ve hızını yapılacak toplantılarda değerlendireceklerini belirterek, "Belirsiz bir dünyada yaşıyoruz ve önümüzdeki yol engebeli olacak." dedi.

Öte yandan ABD yönetiminin ek gümrük vergilerine yönelik haber akışı bölgede yakından takip edilirken, Avrupa Birliğine (AB) yönelik ek gümrük vergisinin etkilerinin sınırlı ve müzakere edilebilir olacağına yönelik beklentiler bölgedeki risk iştahını destekliyor.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da aralık ayına ilişkin sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,4, yıllık yüzde 3,1 azalırken, ülkede dış ticaret fazlası 20,7 milyar avro oldu.

Günün geri kalanında ABD'de tarım dışı istihdam, saatlik kazançlar ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.