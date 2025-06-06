Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

06.06.2025 10:45
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Avrupa borsaları, Avro Bölgesi büyüme verisi öncesinde karışık bir görünüm sergiliyor.

Avrupa borsalarında bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verisi öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 551,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 24.288,5 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 8.822,7 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 40.356,0 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.792,5 puan seviyesinde, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise bir önceki kapanışının hemen üzerinde 14.196,0 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde karışık bir seyir izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk'ın arasındaki artan gerilim yatırımcıların odağında bulunuyor.

Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Tesla Üst Yöneticisi Musk'ın, Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirmesinin ardından iki isim arasındaki artan gerilim ABD'deki siyasi kadro içinde ayrışmaların derinleşebileceği endişelerini besliyor.

Avrupa borsalarında da haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

İmalat sanayi aktivitesindeki zayıflamanın etkisiyle bölgenin odağında olan büyümeye yönelik riskler varlığını korumaya devam ederken, bugün açıklanacak büyüme verilerinin bölge ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Öte yandan, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikası kararları takip edildi. Buna göre, Banka mevduat faiz oranını yüzde 2'ye, refinansman faizini yüzde 2,15'e, marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40'a çekme kararı aldı. Böylece ECB geçen yıl haziran ayından bu yana 8 defa faiz indirimine gitmiş oldu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, karar sonrası Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında, yapılan 25 baz puanlık faiz indirimiyle birlikte ECB'nin belirsizliklerle dolu bir ortamda iyi konumda olduğunu söyledi.

Lagarde, çoğu gösterge enflasyonun orta vadeli yüzde 2 hedefinde sürdürülebilir bir şekilde istikrar kazanacağını ortaya koyduğu ifade ederek, büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi.

Avrupa'da özellikle savunma ve altyapı gibi alanlardaki harcamaların büyümeye destek verebileceğini belirten Lagarde, yükselen tarifelerin ise ihracatı zorlaştıracağını kaydetti.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da nisan ayı dış ticaret fazlası 14,6 milyar avro ile beklentilerin altında gerçekleşirken, söz konusu döneme ilişkin sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,4 azalarak tahminleri karşılayamadı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyümenin yanı sıra ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ve perakende satış verisinin öne çıktığını, ABD tarafında ise istihdam raporu verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

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