Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

19.02.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artan jeopolitik riskler Avrupa borsalarını etkiliyor, şirket bilançoları yatırımcıların gündeminde.

Avrupa borsaları artan jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlerken, bölgede açıklanmaya devam eden şirket bilançoları yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 626,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 10.639 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 25.141 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 azalışla 46.035, puandan İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 18.102 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,6 değer kaybederek 8.380 puandan işlem görüyor.

Dünya genelinde para politikaları ve jeopolitik riskler fiyatlama davranışlarını etkilemeye devam ederken Fed politika faizinin sabit tutulduğu ocak toplantısının tutanaklarını yayımladı.

Enflasyon, büyüme görünümü ve iş gücü piyasasına dair belirsizlikler görüldüğünü ortaya koyan tutanaklarda, bazı yetkililerin fiyatlar genel düzeyindeki artışın beklentilere uygun şekilde yavaşladığı takdirde faiz oranında ilave aşağı yönlü ayarlamalar yapılabileceği yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Söz konusu tutanaklar Fed yetkililerinin ayrışan politika duruşlarını yansıtırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz patikası beklentilerine ilişkin belirgin bir değişme görülmedi.

Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye Diego Garcia Adası'nı Morityus'a iade etmemesi çağrısında bulundu ve İran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde adadaki askeri üssü kullanabileceklerini bildirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk algısını bir miktar artırdı.

Buna ek olarak Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, Trump'ın İran konusunda ilk tercihinin diplomasi olduğunu ancak askeri hazırlığını da yaptığını belirtmesi, ABD-İran arasındaki gerilimin yakın dönemde tırmanabileceği korkularını körükledi.

Bununla birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan üçlü müzakerelerde siyasi alandan çok askeri yönde ilerlemeler kaydedildiğini bildirdi.

Cenevre'de 17 Şubat'ta başlayan ve dün sona eren üçlü müzakerelerin yeni turuna değinen Ukrayna Devlet Başkanı, görüşmelerde askeri ve siyasi konuların ayrı ayrı ele alındığını belirtti.

Kurumsal tarafta ise açıklanmaya devam eden şirket bilançoları yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus Group, dördüncü çeyreğe ilişkin karının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi. Şirket, motor tedarikinde yaşanan sıkıntıların etkisiyle 2026 için teslimat beklentisini piyasa öngörülerinin altında açıkladı.

Fransız hava yolu şirketi Air France-KLM, faaliyet sonucunun tarihte ilk kez 2 milyar avronun üzerine çıktığını duyurdu. Şirket, gelir artışı ve gerileyen yakıt maliyetlerinin, artan havalimanı ücretleri ile işçilik giderlerini dengelediğini belirtti.

Fransa merkezli Renault ise 2025 yılı için 10,93 milyar avro net zarar açıkladı.

Fransız otomobil üreticisi, Nissan'daki payına ilişkin muhasebe işlemlerindeki değişiklik kapsamında 9,3 milyar avroluk nakit dışı gider kaydetti. Buna karşın şirket, operasyonel performansın güçlü seyrettiğini ve gelirlerin yüzde 3 arttığını bildirdi.

Makroekonomik tarafta ise Avro Bölgesi'nde aralık ayı cari fazla 14,6 milyar avroya yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirterek, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu 3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu
Yayın arasında başörtüsü takan Ece Erken tartışma yarattı Yayın arasında başörtüsü takan Ece Erken tartışma yarattı

13:16
Icardi’nin kardeşinden Wanda Nara’ya sürpriz ziyaret
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
12:58
DEM’li Meral Danış Beştaş’ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
12:54
Lamine Yamal’dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:44
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:41:10. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.