Avrupa Borsalarında Yükseliş - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Trump'ın vergi kararları dikkat çekiyor.

12.02.2025 12:53
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Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 548,48 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 22.082 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 8.786 puanda bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 37.787 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 12.866 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 8.050 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunuma çevrildi.

Başkan Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirmesine ilişkin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirme kararına sert karşılık verileceğini açıkladı.

Tarifelerin iş dünyası için olumsuz, tüketiciler için ise daha da olumsuz olduğunu söyleyen von der Leyen, AB'nin ekonomik çıkarlarını korumak için harekete geçeceğini bildirdi.

Öte yandan, AB ile Trump yönetimi arasındaki ilk temas Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi'nde gerçekleşti. Leyen ile ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, bir görüşme gerçekleştirdi. İlk bölümü basına açık olan görüşmede iyimser mesajlar verildi.

Bu arada, Almanya 2024'te ABD ile ticaretinde 70 milyar avro fazla verdi. Analistler, günün geri kalanında ABD'de enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Yükseliş - Son Dakika

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