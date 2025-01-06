Avrupa Borsalarında Yükseliş Eğilimi

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,95 değer kazanarak 513,02 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 artışla 8.249,66 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,24 yükselerek 7.445,69 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,56 değer kazanarak 20.216,19 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,91 artışla 34.780,81 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.53 itibarıyla yüzde 0,728 artışla 1,038 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde izleyeceği ticari ve ekonomik politikalara ilişkin belirsizlikler endişe yaratırken, bugün ABD merkezli bir medya kuruluşunda ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın uygulayacağını açıkladığı ilave gümrük vergilerinin beklendiği kadar agresif olmayacağına ilişkin yayımlanan haber sonrası Avrupa piyasalarında özellikle otomotiv şirketlerinin hisselerinde güçlü artışlar görüldü.

Ancak Trump'ın sosyal medya hesabında söz konusu haberin yalan olduğunu açıklamasının ardından, bu kazanımların bir kısmı kaybedildi.

Avrupa piyasalarındaki yükselişe ayrıca çip şirketlerinin kazanımları liderlik etti. Hollanda merkezli çip firması ASML'nin hisseleri günü yüzde 8,7 ve STMicroelectronics'in hisseleri de yüzde 7,9 değer kazancıyla tamamladı.

Öte yandan bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da yıllık enflasyon, Aralık 2024'te beklentilerin üzerinde artış göstererek yüzde 2,6 oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ekonomik aktivite 2024 Aralık'ta yavaşlama gösterdi.