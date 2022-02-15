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Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 13 düştü - Son Dakika

Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 13 düştü

15.02.2022 19:20
Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 13 düştü

Rusya-Ukrayna arasında gerilimin düşmesine yönelik işaretlerin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 13 azaldı.

Rusya- Ukrayna arasında gerilimin düşmesine yönelik işaretlerin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 13 azaldı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı bu haftaya 88 avro civarında başlamıştı.

Bugün sabah saatlerinde 80 avro üzerinde seyreden doğal gaz kontratlarının fiyatı Türkiye saatiyle 19.12'de yüzde 13 azalarak 70 avroya indi.

Fiyatlardaki düşüşte, Rusya Savunma Bakanlığının tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurması etkili oldu.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla miktarda doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

Öte yandan Avrupa'da doğal gaz fiyatları son bir yılda yaklaşık 5 kat artış gösterdi. Söz konusu gaz fiyatları geçen yılın aynı döneminde 18 avro seviyesindeydi.

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Doğalgaz, Ukrayna, Rusya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 13 düştü - Son Dakika Ekonomi


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