Avrupa Kokpit Birliği, tek pilotlu uçuş girişimine karşı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Kokpit Birliği, tek pilotlu uçuş girişimine karşı

Avrupa Kokpit Birliği (ECA), Avrupa'da çalışan pilotları temsil ederek, ticari seferlerde tek pilotlu uçuş girişimine karşı olduğunu bildirdi. Açıklamada, uçak üreticilerinin bu girişimlerinin başarılı olması durumunda Avrupa'da uçakların 2027'den itibaren tek pilotla uçuş yapabileceği hatırlatıldı. ECA, büyük bir uçağın kontrolünde iki pilotun bulunmasının operasyonel bir gereklilik olduğunu ve yönetmeliklerin bunu zorunlu kıldığını belirtti. Ayrıca, öngörülemeyen acil veya karmaşık durumlarda iki pilotun güvenli operasyonları sağlamada hayati rol oynadığına dikkat çekildi ve pilotların otomasyonla değiştirilmesinin seferleri daha ucuz veya daha güvenli hale getirmeyeceği değerlendirmesi yapıldı.

01.07.2024 13:14
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Avrupa'da çalışan pilotları temsil eden Avrupa Kokpit Birliği (ECA), ticari seferlerde tek pilotlu uçuş girişimine karşı olduğunu bildirdi.

Avrupa'daki pilotları bünyesinde bir araya getiren Brüksel merkezli ECA, tek pilotlu uçuş girişimine karşı açıklama yayımladı.

"Bir, yok demektir." ifadesine yer verilen açıklamada, uçak üreticilerinin girişimlerinin başarılı olması durumunda Avrupa'da uçakların 2027'den itibaren tek pilotla uçuş yapabileceği anımsatıldı.

Açıklamada, büyük bir uçağın kontrolünde iki pilotun bulunmasının operasyonel bir gereklilik olduğu, yönetmelik ve endüstri standartlarının da bunu zorunlu kıldığı belirtildi.

Dünya çapındaki havacılık otoritelerinin, ticari seferlerde mürettebat kompozisyonu standartları getirdiği ifade edilen açıklamada, özellikle Airbus ve Dassault'un seyirde bir pilotun uçuştan çıkarılması için aktif olarak çabaladığı kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) uçak üreticileri tarafından sunulan genişletilmiş minimum mürettebat operasyonları teklifinin güvenlik sonuçlarını değerlendirdiği hatırlatılarak, bunun onaylanması halinde, uçuşun seyir aşamasında bir pilotun birkaç saatliğine güverteden ayrılmasına, diğerinin ise tek başına kontrolde kalmasına yol açacağı bildirildi.

Özellikle öngörülemeyen acil veya karmaşık durumlarda iki pilotun güvenli operasyonları sağlamada hayati rol oynadığına dikkat çekilen açıklamada, uçuşlarda görev yönetimi, çapraz kontrol ve karşılıklı desteğin uçuş emniyeti sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, teknolojik gelişmeler ve otomasyonla özellikle son yıllarda uçuş güvenliğinin ve verimliliğinin arttığı ancak sistemlerde insan gözetiminin hala çok önemli olduğu vurgulandı.

İki pilotun normal operasyonlar sırasında da vazgeçilmez olduğu ifade edilen açıklamada, "Pilotların otomasyonla değiştirilmesi muhtemelen havacılık üreticilerinin karını artırabilecek olsa da seferleri yolcular için daha ucuz veya daha güvenli hale getirmeyecek." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Kokpit Birliği, tek pilotlu uçuş girişimine karşı - Son Dakika

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