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Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı yarın İstanbul'da kapılarını açıyor - Son Dakika

Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı yarın İstanbul'da kapılarını açıyor

24.01.2022 15:02
Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı yarın İstanbul'da kapılarını açıyor

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) koordinasyonunda düzenlenen ve alanında Avrupa'nın en büyük etkinliği olma özelliği taşıyan IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı yarın başlayacak.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) koordinasyonunda düzenlenen ve alanında Avrupa'nın en büyük etkinliği olma özelliği taşıyan IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı yarın başlayacak.

MOSFED'den yapılan açıklamaya göre, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı gerçekleştirilecek IIFF 2022'de (İstanbul International Furniture Fair), ulusal ve uluslararası 825'ten fazla katılımcı ve üç bin marka yer alacak.

Toplam 260 bin metrekarelik alanda 25 salonda gerçekleştirilecek fuarı, 170 ülkeden 15 bin üzerinde iş insanı, toplamda ise 100 binden fazla sektör temsilcisinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Gerçekleştirilecek görüşmeler sonrası 3 milyar dolarlık iş bağlantısı kurulması hedeflenen fuar, 30 Ocak'ta sona erecek.

"ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden büyük alım grupları bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, İstanbul Mobilya Fuarı'nda küresel anlamda 3 milyar dolarlık ihracat altyapısı kurmayı hedeflediklerini belirterek, özellikle ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkelerden büyük alım grupları beklediklerini bildirdi.

Böylece katma değerli pazarlarda büyüyerek, ihracatı, üretim kapasitesini ve sektörün dünyadaki ayak izini artıracaklarını kaydeden Güleç, şu bilgileri verdi:

"80 ülkeden alım heyetinin katılacağı Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı IIFF 2022, Türkiye'nin yerel ve ulusal mobilya üreticilerinin büyümelerinde atılmış en büyük adım olacak. Yerel üreticilerimiz ulusal firmalarla, ulusal üreticilerimiz de küresel firmalarla iş birliği yapma fırsatı yakalayacak. Bu da dünya mobilya pazarından aldığımız yüzde 2,2'lik payın daha artırılmasına katkı sağlayacak."

"6 milyar dolarlık ihracat hedefimizi fazlasıyla aşacağız"

Ahmet Güleç, IIFF 2022 sayesinde dünya mobilya sektörünün rotasını Türkiye'ye çevireceğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fuarımız, Türk mobilyacılarının, tasarım, teknoloji ve kalite sürelerindeki başarısını göstermek için de çok iyi bir fırsat olacak. Üretimine ülkemizde devam eden ve kısa süre önce üretim artırma kararı alan firmaların sayısının fuarımızla birlikte artacağını öngörüyoruz. Fuarda yapılacak iş birlikleri ve küresel anlaşmalarla birlikte ihracat rakamlarımız da artacak. Ayrıca yurt dışına satış yapan firma sayısında da artış olacak ve 2022'de 6 milyar dolarlık ihracat hedefimizi fazlasıyla aşacağız. Sektörümüz, fuarda atacağı doğru adımlarla ülke ekonomisindeki önemini daha da artıracak."

"ABD pazarına yaptığımız ihracatı 1 milyara dolara çıkarmak istiyoruz"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan ise yaptığı yazılı açıklamada, fuarda atılacak imzalarla direkt 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Özellikle Avrupa ülkelerinden Türk mobilyasına yönelik ciddi bir talep artışı olduğunu kaydeden Gürcan, Kovid-19 sonrası küresel tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılardan Türkiye adına olumlu faydalandıklarını, bu sayede mobilya ihracatını 2022'de 6 milyar dolara ulaştırabileceklerini anlattı.

Gürcan, ABD'den mobilya talebinin çok hızlı arttığını belirterek, "ABD ve Avrupa, kilogram başına ihracatta bize ciddi kazanımlar sundukları için değerli. Bu pazarlara kilogram başına 6 dolarlara varan ihracat gerçekleştiriyoruz. ABD'ye ihracatımızı bu yıl 1 milyara dolara çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Mobilya Fuarı'nın ilk kez iki ayrı fuar merkezinde eş zamanlı gerçekleştirileceğine değinen Gürcan, dernek olarak 14 yıldır fuarda yer aldıklarını anlattı.

Gürcan, fuara ABD ve Kanada'dan büyük alıcıların oluşturduğu heyetin de geleceğini kaydederek, Suudi Arabistan pazarının açılmasını beklediklerini, Hindistan, Latin Amerika gibi alternatif pazarların da gündemlerinde yer tutmaya devam ettiğini bildirdi.

"Bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük fuara imza atacağız"

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı da fuar hakkında bilgiler vererek, "Türk mobilya sektörünün tek güç olarak çıkacağı uluslararası nitelikteki bu arenada, ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük fuara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşanan olumsuzluklara değinen Balcı, "Ancak bu fuar bizim bayramımız ve yaşadığımız tüm zorluklarının ödülünü alacağımız bir buluşma konumunda." ifadesini kullandı.

Balcı, yerli ve yabancı ziyaretçileri ve alım heyetlerini en iyi şekilde ağırlayarak 6 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak amacıyla iş birliklerine imza atmayı istediklerini vurguladı.

Türk mobilyasının son 10 yıldır sürdürdüğü gelişim potansiyeliyle artık çağ atladığını aktaran Balcı, IIFF 2022'de ziyaretçilerin yılın en modern ve modüler mobilya ürünlerini görebileceğini bildirdi. ???????

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Togo Cumhuriyeti, İstanbul, İhracat, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı yarın İstanbul'da kapılarını açıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı yarın İstanbul'da kapılarını açıyor - Son Dakika
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