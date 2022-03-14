Avrupa Parlamentosu komitesi, Bitcoin'i yasaklayacak teklifi reddetti - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu komitesi, Bitcoin'i yasaklayacak teklifi reddetti

14.03.2022 20:55
Avrupa Parlamentosu komitesi, Bitcoin'i yasaklayacak teklifi reddetti

Avrupa Parlamentosu (AP) komitesi, Bitcoin ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerine yasak getirecek kural teklifini kabul etmedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) komitesi, Bitcoin ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerine yasak getirecek kural teklifini kabul etmedi.

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında kripto para birimlerinin kullanımını düzenleyen yasa tasarısı görüşüldü.

Komitede, kripto para birimlerinin çevresel ayak izinin azaltılmasını da kapsayan değişiklik önerisi, 32 "hayır", 24 "evet", 6 "çekimser" oyla reddedildi.

Söz konusu değişiklik iş ispatı modeliyle enerji yoğun biçimde kripto madencilik faaliyeti kullanan Ethereum ve Bitcoin gibi çeşitli para birimlerinin ticaretinin yasaklanmasını içeriyordu.

Kripto madenciliğindeki iş ispatı modeli yüksek enerji tüketiyor.

Bazı yetkililer söz konusu model yerine enerji tüketiminin çok daha düşük olduğu "hisse ispatı" algoritmalarının kullanılabileceğini belirtiyor.

Bazı çalışmalar, küresel elektriğin binde 6'sının Bitcoin madenciliği tarafından kullanıldığını ortaya koyuyor.

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Avrupa Parlamentosu, Ethereum, Bitcoin, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Parlamentosu komitesi, Bitcoin'i yasaklayacak teklifi reddetti - Son Dakika


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