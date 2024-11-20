Avrupalı banka "Altın rallisi bitmedi" dedi - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupalı banka "Altın rallisi bitmedi" dedi

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Zürih merkezli bir İsviçre bankası olan UBS, altın rallisinin bitmediği tahmininde Goldman Sachs'a katıldı. Banka, değerli metalin 2025 sonuna kadar 2.900 dolara yükseleceğini iddia ediyor.

20.11.2024 11:24
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UBS Group AG'ye göre altın önümüzdeki yılın sonuna kadar ons başına 2.900 dolara yükselecek ve Goldman Sachs Group Inc. tarafından merkez bankalarının varlıklarını artırmasıyla daha fazla kazanç elde edileceği yönündeki çağrıyı yineleyecek.

Aralarında Levi Spry ve Lachlan Shaw'ın da bulunduğu UBS analistleri bir notta, doların güçlenmesi ve daha fazla ABD mali teşvikinin değerli metalin tekrar yükselmeye başlamasından önce daha yüksek faizlere yol açma potansiyeline ilişkin endişeler nedeniyle muhtemelen bir konsolidasyon dönemi olacağını söyledi. Analistler, külçenin 2026 yılı sonuna kadar daha da yükselerek ons başına 2.950 dolara çıkacağını söyledi.

Analistler, "ABD'deki Red Sweep, güçlü çeşitlendirme alım ilgisi ve artan küresel belirsizlik fiyatları desteklemeye devam edecek. Kazançlar yüksek makro volatilite ve süregelen jeopolitik riskler ortamında devam eden stratejik altın tahsisleri ve resmi sektör alımları tarafından yönlendirilmelidir" dedi.

2024 ALTIN YILI OLDU

Altın, 2024'ün en güçlü performans gösteren emtialarından biri oldu ve ABD başkanlık seçimlerinin ardından doların yükselmesiyle yaşanan geri çekilmeden önce art arda rekorlar kırdı. Yılbaşından bu yana kaydedilen ilerleme, merkez bankası birikimi, Federal Rezerv'in parasal genişlemeye yönelmesi ve Avrupa ile Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerle desteklendi.

Spot altının onsu 2.630 dolar civarında işlem görüyor ve bu yıl yüzde 28'lik bir yükseliş kaydetti.

GOLDMAN SACHS 3 BİN DOLAR TAHMİNİNDE BULUNMUŞTU

Goldman Sachs bu hafta değerli metalin gelecek yılın sonuna kadar ons başına 3.000 dolara tırmanacağını tahmin etti. Bu yükseliş görüşü, merkez bankalarından gelen yüksek talebe ve Fed'in faiz oranlarını artırmasıyla borsa yatırım fonlarına akışa bağlıydı.

UBS ayrıca para otoritelerinin daha fazla alım yapacağına işaret etti. UBS "Fiziki külçe altın satın alma eğiliminde olan resmi sektörün, çeşitlendirme amacıyla ve jeopolitik gerilimler ve yaptırım riskleri nedeniyle rezervlere ekleme yapmaya devam etmesi muhtemel. Birçok merkez bankasının altın rezervleri toplam varlıklarının yüzdesi olarak küçük kalmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

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Son Dakika Ekonomi Avrupalı banka 'Altın rallisi bitmedi' dedi - Son Dakika

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