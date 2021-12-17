Avustralya ve İngiltere, 10 milyar sterlin tutarında serbest ticaret anlaşması imzaladı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, İngiltere ile Avustralya arasındaki ticareti daha uygun hale getirecek, işçiler, gençler, üreticiler ve işletmeler için yeni fırsatlar yaratacak serbest ticaret anlaşması imzaladıklarını bildirdi.

Başbakanlığın resmi internet sayfasından, Avustralya Ticaret Bakanı Dan Tehan ile ortak açıklama yayımlayan Başbakan Morrison, "Bu anlaşma, Avustralya'nın Yeni Zelanda dışında imzaladığı en kapsamlı ve iddialı serbest ticaret anlaşmasıdır." ifadesini kullandı.

İngiltere ile yapılan anlaşmanın iki ülke arasındaki özel ilişkiyi daha da güçlendireceğini vurgulayan Morrison, "Ülkelerimizin, ekonomik büyümenin ve daha güçlü ikili ilişkilerin itici gücü olarak serbest ticarete olan inancını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Morrison, anlaşmayı 2022'de yürürlüğe koymak için çalışacaklarını vurgulayarak, "Avustralyalı ihracatçılar, çiftçiler, işçiler, işletmeler ve tüketiciler bu altın fırsatlar sunan anlaşmanın avantajlarına mümkün olan en kısa sürede erişebilecek." görüşünü paylaştı.

Bakan Tehan ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan tarafından sanal törenle imzalanan anlaşmanın 10 miyar sterlin (13,3 milyar Amerikan doları) tutarında olduğu kaydedildi.

Avustralya'nın ihraç mallarındaki kotalar, kademeli olarak kaldırılıyor

Anlaşma yürürlüğe girdiğinde, Avustralya mallarının İngiltere'ye ihracatında yüzde 99'undan fazlasına uygulanan ve yaklaşık 9,2 milyar dolar değerindeki gümrük vergileri (tarifeler) kaldırılıyor.

Avustralya şarabından alınan yıllık yaklaşık 43 milyon dolarlık gümrük vergileri sonlandırılırken, sığır eti için yürüklükteki 35 bin tonluk tarifesiz kota 10. yılda 110 bin tona çıkarılarak uygulanan tarifeler 10 yıl sonra tamamen kaldırılacak.

Koyun etindeki 25 bin tonluk tarifesiz kota 10. yılda 75 bin tona çıkartılarak, tarifeler 10 yıl sonra sona erecek.

Şeker için 80 bin ton olan tarifesiz kota 8. yılda 220 bin tona yükseltilerek, uygulanan tarifeler 8 yıl sonra bitecek.

Avustralyalılar, AB vatandaşlarıyla eşit hale gelecek

Anlaşma uyarınca Avustralya vatandaşlarının, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olur hale geleceği vurgulanarak, Avustralyalı iş arayanların 40 yıldan fazla süredir ilk kez Birleşik Krallık'taki AB vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olarak aynı koşullarda rekabet edebilecekleri belirtildi.

Avustralya'ya İngiltere'den ithalatı yapılan otomobil, viski, şekerleme, bisküvi ve kozmetik gibi ürünler üzerindeki tarifeleri 5 yılda aşamalı olarak sona erdirecek.

Birleşik Krallık malları üzerindeki gümrük vergilerinin kaldırılmasıyla Avustralyalılar ve işletmelerin yılda yaklaşık 200 milyon dolar tasarruf etmesi sağlanacak.

Avustralya'da bölgesel merkezler kurmak da dahil olmak üzere kolaylaştırılacak yatırım kuralları sayesinde İngiltere'deki işletmelerin Avustralya'da yatırım yapmaları teşvik edilecek.

Avustralya ve en büyük ticaret ortağı Çin arasında son yıllarda yaşanan diplomatik anlaşmazlıklar nedeniyle Pekin yönetimi 2020'de Avustralya'dan aldığı tarım ürünlerine ek gümrük vergileri koymuştu.

Çin ile olan sorunlarına çözüm bulamayan Morrison hükümeti, ülkedeki çiftçilere yeni pazarlar bulmak ve ihracatçıların Çin'e olan bağımlılıklarını azaltmak amacıyla yeni arayışlara girmişti.