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Ayakkabı ihracatı yeni yıla yüzde 16,7'lik artışla başladı - Son Dakika

Ayakkabı ihracatı yeni yıla yüzde 16,7'lik artışla başladı

16.02.2022 10:02
Ayakkabı ihracatı yeni yıla yüzde 16,7'lik artışla başladı

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 80,9 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 80,9 milyon dolar oldu.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin (TASD) açıklamasına göre, ayakkabı grubunun toplam deri ve deri ürünleri ihracatı içerisindeki payı ocakta yüzde 60,7 olarak gerçekleşti.

Geçen ay en çok ayakkabı ihracatı 7,1 milyon dolarla Rusya'ya yapılırken, onu Almanya ve İspanya izledi. İhracat artışı Polonya'da yüzde 199,2, Romanya'da yüzde 55,7 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TASD Başkanı Berke İçten, geçen yılın ocak ayında 69,4 milyon dolar olan ayakkabı ihracat rakamının bu sene 80,9 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Yıl sonunda 1,3 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden İçten, "30 Mart-2 Nisan'da İstanbul Fuar Merkezi'nde 66'ncısını gerçekleştireceğimiz AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'ndan beklentimiz ihracat noktasında çok büyük." ifadesini kullandı.

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İhracat, Türkiye, Rusya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ayakkabı ihracatı yeni yıla yüzde 16,7'lik artışla başladı - Son Dakika Ekonomi


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