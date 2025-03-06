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Ekonomi

Ayakkabı Tamirciliği Tehlikede

Ayakkabı Tamirciliği Tehlikede

Çırak bulamayan tamirciler, ayakkabı mesleğinin unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

06.03.2025 16:56
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 33 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Murat Bölükbaşı (50), çırak bulamadıkları için ayakkabı tamirciliği mesleğinin kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Son dönemde vatandaşların yeni ayakkabı almak yerine eskilerini tamir ettirmeyi tercih ettiğini, bu nedenle işlerinde artış olduğunu ifade eden Murat Bölükbaşı, deri ayakkabı kullanımının sağlık açısından daha faydalı olduğunu belirtti. Ayakkabı tamirciliği mesleğinin, çırak yetişmediği için ilerleyen dönemlerde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri haline gelebileceğine dikkat çeken Bölükbaşı, "33 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyorum ve çırak yetiştiremediğimiz için bizler artık bu mesleğin son temsilcileriyiz. Bizden sonrası yok. Çünkü yeni nesil bu mesleğe ilgi göstermiyor. Bizim zamanımızda bir ayakkabı ustasının yanında 5-6 tane çırak olurdu. Maalesef şimdi bir tane bile çırak bulamıyoruz. Dolayısıyla bizden sonra, ayakkabı tamirciliği mesleği unutulan mesleklerden biri olmaya aday" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ayakkabı Tamirciliği Tehlikede - Son Dakika

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