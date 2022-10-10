Ayçiçeği alım kampanyası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ayçiçeği alım kampanyası sona erdi

10.10.2022 17:29
Ayçiçeği alım kampanyası sona erdi

Manyas ilçesinde ayçiçeği alım kampanyası sona erdi.

Manyas ilçesinde ayçiçeği alım kampanyası sona erdi. Manyas'ta bu dönemde yaklaşık 6 bin ton ayçiçeği alındı.

Manyas ilçesinde Eylül ayı başında başlayan ayçiçeği alım kampanyası sona erdi. Manyas'ta bu yıl 30 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığı, dekar başına ortalama verimin 200 kg. olduğunu söyleyen Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı "Bu sezon bir takım aksaklıklar yaşamamıza rağmen alnımızın akıyla hiç bir ortağımızı mağdur etmeden ayçiçeği alımı yaparak, sezonu kapatmış bulunuyoruz. İlçe genelinde tahmini 6 bin ton ayçiçeği elde edildiğini düşünüyorum, bunun 2 bin 600 tonunu kooperatif ortaklarımızdan biz aldık, hatta bize rekolte veren ortaklarımızın 2 bin 350 ton ayçiçeğini ve ürünlerinin yüzde 10 daha fazlasını aldık. Ürün bedellerini de teslim sırasına göre ödemeye başladık. Bilindiği gibi kooperatifimiz yağ oranını baz alarak ayçiçeği bedeli ödüyor, ilçe genelinde ayçiçeğinde ortalama verim yüzde 45 gerçekleşti. Biz kooperatif olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bize güvenen, kurumuna sahip çıkan üreticimizi mağdur etmedik." - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Altay, voleybolda sezona galibiyetle başladı Altay, voleybolda sezona galibiyetle başladı Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da akrabaların arsa kavgası kanlı bitti Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da akrabaların arsa kavgası kanlı bitti Tesla'nın Shanghai Fabrikasından Yapılan Sevkiyatlar Eylül Ayında Rekor Seviyeye Ulaştı Tesla'nın Shanghai Fabrikasından Yapılan Sevkiyatlar Eylül Ayında Rekor Seviyeye Ulaştı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Manyas, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayçiçeği alım kampanyası sona erdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:53 Trabzon'da futbolculara büyük tepki! Abdullah Avcı taraftara seslendi
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 01:11:53. #1.12#
SON DAKİKA: Ayçiçeği alım kampanyası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement