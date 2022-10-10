Manyas ilçesinde ayçiçeği alım kampanyası sona erdi. Manyas'ta bu dönemde yaklaşık 6 bin ton ayçiçeği alındı.

Manyas ilçesinde Eylül ayı başında başlayan ayçiçeği alım kampanyası sona erdi. Manyas'ta bu yıl 30 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığı, dekar başına ortalama verimin 200 kg. olduğunu söyleyen Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı "Bu sezon bir takım aksaklıklar yaşamamıza rağmen alnımızın akıyla hiç bir ortağımızı mağdur etmeden ayçiçeği alımı yaparak, sezonu kapatmış bulunuyoruz. İlçe genelinde tahmini 6 bin ton ayçiçeği elde edildiğini düşünüyorum, bunun 2 bin 600 tonunu kooperatif ortaklarımızdan biz aldık, hatta bize rekolte veren ortaklarımızın 2 bin 350 ton ayçiçeğini ve ürünlerinin yüzde 10 daha fazlasını aldık. Ürün bedellerini de teslim sırasına göre ödemeye başladık. Bilindiği gibi kooperatifimiz yağ oranını baz alarak ayçiçeği bedeli ödüyor, ilçe genelinde ayçiçeğinde ortalama verim yüzde 45 gerçekleşti. Biz kooperatif olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bize güvenen, kurumuna sahip çıkan üreticimizi mağdur etmedik." - BALIKESİR