Ayçiçeğinde destek kararı Kütahya'da sevinçle karşılandı - Son Dakika
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Ayçiçeğinde destek kararı Kütahya'da sevinçle karşılandı

12.03.2022 00:58
Ayçiçeğinde destek kararı Kütahya'da sevinçle karşılandı

Kütahya'da yağlık ayçiçeği ekiminin desteklenecek olması sevinçle karşılandı.

Kütahya'da yağlık ayçiçeği ekiminin desteklenecek olması sevinçle karşılandı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Domaniç ilçesinin 'Havza Bazlı Fark Destekleme Ödemesi' kapsamında yağlık ayçiçeği destekleme kapsamına alındığını bildirdi.

Ceyhun, "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında 2021 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere dekar başına 50 TL ek girdi desteği ödenecektir. Dekara 16 TL olan arpa, buğday, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltikte sertifikalı tohum kullanım desteği 24 TL olarak değiştirilmiştir. 46 bin TL olan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık desteği 52 bin TL olarak güncellenmiştir. Havza Bazlı Fark Destekleme Ödemesi kapsamında Domaniç ilçemiz de Yağlık Ayçiçeği destekleme kapsamına alınmıştır. Üreticilerimize hayırlı olsun. Domaniç ilçemiz yağlık ayçiçeği destekleme kapsamına alınmıştır. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine dekara 116 TL destek ödenecek Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine dekara 116 TL destek ödenecek Domaniç'in yağlık ayçiçeği üretimini destekle artacak Domaniç'in yağlık ayçiçeği üretimini destekle artacak

Türk Lirası, Kütahya, Domaniç, Buğday, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayçiçeğinde destek kararı Kütahya'da sevinçle karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayçiçeğinde destek kararı Kütahya'da sevinçle karşılandı - Son Dakika
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