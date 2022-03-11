Ayçiçeğinde destek kararı Sivas'ta sevinçle karşılandı - Son Dakika
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Ayçiçeğinde destek kararı Sivas'ta sevinçle karşılandı

11.03.2022 16:59
Ayçiçeğinde destek kararı Sivas'ta sevinçle karşılandı

Sivas'ta yağlık ayçiçeği ekiminin desteklenecek olması sevinçle karşılandı.

Sivas'ta yağlık ayçiçeği ekiminin desteklenecek olması sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesine; Aydın- Efeler, Aydın- Köşk, Aydın- Sultanhisar, Aydın- Yenipazar, Karabük- Eskipazar, Kütahya- Domaniç ve Sivas- Hafik ilçelerinin eklendiği duyuruldu. Yağlık ayçiçeği üretiminin dört ille birlikte Sivas'ın Hafik ilçesinde de desteklenecek olması, kentte sevinçle karşılandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, alınan kararın Sivas açısından sevindirici olduğunu belirterek, "Ülkemizde son yıllarda ayçiçeği yağında sıkıntı olduğu şeklinde algı oluşturulmak istendi. Vatandaşlarımız da yağ kalmayacağı endişesi ile panik yaşadı. Bu yaşanan olaylar bize ayçiçek yağının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanımız bunun üzerine diğer bölgelere ek olarak 7 bölgede daha havza başı ekimde destek kararını açıkladı. Hafik ilçemiz de bu bölgelere dahil edildi. Hafik ilçemizde yeni sulama imkanlarının devreye girmesi ile geniş bir alanda sulu tarım yapma imkanı elde edildi. Ben Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz için de büyük kazanç olacaktır. Ülkemizdeki ayçiçek yağı ve üretiminde dışa bağımlı olmamak için bu havzaların da üretime açılacak oluşundan dolayı gerçekten mutluyuz. Bizim amacımız, Hafik'te ayçiçeği ekimi ile ülkemizin karşı karşıya olduğu sıkıntının hafiflemesidir" şeklinde konuştu. - SİVAS

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Sultanhisar, Tarım, Hafik, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayçiçeğinde destek kararı Sivas'ta sevinçle karşılandı - Son Dakika


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