Aydem Enerji'de Yönetim Değişikliği

Ekonomi

Aydem Yenilenebilir Enerji'de Uğur Yüksel genel müdür olurken Ahmet Bayramoğlu ise Aydem Enerji bünyesindeki elektrik dağıtım şirketlerinin genel müdürü olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteren Aydem Enerji'nin iki iştirakinde genel müdürlük koltuklarında değişim yaşandı.

Uğur Yüksel 1 Ocak itibaıryla Aydem Yenilenebilir Enerji'nin genel müdürü olarak atandı. Ayrıca, yeni yapılanma kapsamında Aydem Enerji'nin çatısı altındaki Adm ve Gdz Elektrik Dağıtım şirketlerinin yönetimi birleştirilerek tek bir genel müdürlük yapısına geçildi. Bu değişiklikle Ahmet Bayramoğlu, Aydem Enerji'nin elektrik dağıtım şirketlerinin genel müdürü olarak görevlendirildi.

Enerji, bilişim ve savunma sanayii sektörlerinde 30 yılı aşan deneyime sahip Yüksel, Türkiye'nin ilk teknoparkı olan ODTÜ Teknokent'in kuruluş sürecinde yer aldı. Yüksel, Aydem Enerji Grubu'na katıldığı 2018'den bu yana Gdz Elektrik Dağıtım'da genel müdür olarak görev alıyordu.

Enerji sektöründe 20 yıla yaklaşan tecrübesi bulunan Bayramoğlu, Aydem Enerji bünyesindeki elektrik dağıtım şirketlerinde farklı üst düzey sorumluluklar üstlendi. Bayramoğlu, 2019'dan bu yana Aydın, Denizli ve Muğla'da elektrik dağıtım hizmeti sunan Adm Elektrik Dağıtım'ın genel müdürlüğü görevini sürdürüyordu.