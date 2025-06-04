AYDEM'in Sıfır Emisyon Hedefi Onaylandı - Son Dakika
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Ekonomi

AYDEM'in Sıfır Emisyon Hedefi Onaylandı

AYDEM\'in Sıfır Emisyon Hedefi Onaylandı
04.06.2025 14:46
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AYDEM, 2040'a kadar net sıfır sera gazı emisyonu hedefine, SBTi'dan onay aldı.

AYDEM Yenilenebilir Enerji'nin 2040 yılına kadar değer zincirinde net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma taahhüdü, uluslararası Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (Science Based Targets initiative - SBTi) tarafından onaylandı.

Uluslararası Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (Science Based Targets initiative - SBTi), sadece yenilebilir kaynaklardan enerji üreten Aydem Yenilenebilir Enerji'nin emisyon azaltım taahhütlerinin iklim bilimiyle uyumlu olduğunu teyit etti. Şirket, SBTi tarafından onaylanan yol haritasıyla, 2022 yılını baz alarak 2032 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını yüzde 51 oranında azaltmayı; sermaye mallarından kaynaklanan Kapsam 3 emisyonlarını ise yüzde 30 oranında düşürmeyi taahhüt ediyor.

2040 yılına gelindiğinde ise Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarında yüzde 90 oranında mutlak azaltım hedefleniyor. Kalan emisyonlar ise yüksek kaliteye sahip karbon giderim yöntemleriyle dengelenecek. Böylece şirket, yalnızca üretim faaliyetlerinde değil, değer zincirinin tamamında net sıfır bir yapıya kavuşacak.

Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Uğur Yüksel, SBTi onayının şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımına duyulan küresel güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İklim kriziyle mücadelede attığımız her adımda bilim yol göstericimiz. Hedeflerimizi yalnızca kendi stratejilerimizle değil aynı zamanda uluslararası platformların onayıyla da güçlendiriyoruz. Uluslararası standartlarda, şeffaf, ölçülebilir ve bilimsel temelli bir yol haritasında ilerliyoruz. Bu doğrultuda şirketimizin 2024 yılı Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları 2023 yılına göre yüzde 5 azalırken; Kapsam 1, 2 ve 3 olmak üzere toplam sera gazı emisyonları ise yüzde 87 azaldı. Net sıfır hedefimiz, çevresel etkimizi azaltmanın ötesinde, tüm değer zincirimizle birlikte iklim dostu bir dönüşüm yaratmayı amaçlıyor. Bu hedeflere ulaşmak için yatırımlarımızda ve üretim faaliyetlerimizde enerji verimliliği, teknolojik modernizasyon, yenilikçi çözümler ve tedarik zinciriyle entegre sürdürülebilirlik stratejilerine odaklanıyoruz. Ayrıca karbon ayak izimizin doğru ve sürekli takibi için dijital veri altyapımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Şirketimizin bu taahhüdü, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefiyle de uyum içinde. SBTi onayı gösteriyor ki şirketimiz, yalnızca kendi sektöründe değil, Türkiye'nin düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde de örnek şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor."

Kaynak: DHA

Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AYDEM'in Sıfır Emisyon Hedefi Onaylandı - Son Dakika

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