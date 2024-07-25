Aydın'da İncir Hasadı Erken Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aydın'da İncir Hasadı Erken Başladı

Aydın\'da İncir Hasadı Erken Başladı

Aydın'da aşırı sıcaklar nedeniyle incir hasadı erken başladı. Üreticiler, düşük rekolteye rağmen kalite ve fiyatlardan memnun olduklarını belirtti.

25.07.2024 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en kaliteli en fazla kuru incirinin üretildiği Aydın'da incir hasadı bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle erken başladı. Üretici bu yıl rekoltenin düşüklüğünden dert yanarken, şu an itibariyle kalite ve fiyatlardan memnun olduklarını belirtti.

Aydın'da havaların sıcak gitmesi ile birlikte taban arazilerde incir hasadı başladı. Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy Mahallesi'nde hasada ilk başlayan çiftçilerden Ersel Has, aşırı sıcak, ileklerdeki hastalık ve bu yıl yaygın olarak görülen Akdeniz meyve sineğinden dolayı rekoltede ciddi bir düşüş olduğunu söyledi.

Bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı sezonun erken başladığını ve aşırı kuraklık nedeniyle pek çok ağacın sarardığını kaydeden Ersel Has, "İncir çok nazik ve bir o kadar da ilgi isteyen bir meyve. Bu yıl sıcaklardan dolayı erken olgunlaştı ve hasat sezonu da erkken başladı. Yaz sıcağında işlendiğinden dolayı aynı zamanda hasat işleri de oldukça zahmetli ve yorucu oluyor. Ancak ürün para edince zahmetine göz görmüyor. İlk hasadı yaptık. Kürek malı denilen ürünü toptan kilosunu 200 TL'ye aldılar. Bu incir üreticisi için güzel bir rakam. İnşallah sezon sonuna kadar böyle gider" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da İncir Hasadı Erken Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
10:25 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 12:25:00. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da İncir Hasadı Erken Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement