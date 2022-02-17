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Aydın'da pırasa hasadı başladı, üreticiler de aracılardan dert yandı - Son Dakika

Aydın'da pırasa hasadı başladı, üreticiler de aracılardan dert yandı

17.02.2022 11:00
Aydın'da pırasa hasadı başladı, üreticiler de aracılardan dert yandı

Akdeniz ikliminin yaşandığı bölgelerde yılın her mevsimi yetişen ancak daha çok kış yiyeceği olarak bilinen pırasanın hasadı başladı.

Akdeniz ikliminin yaşandığı bölgelerde yılın her mevsimi yetişen ancak daha çok kış yiyeceği olarak bilinen pırasanın hasadı başladı. Aydın'da yaklaşık 40 yıldır pırasa üretimi yapan Ramazan Gümüş, tarlada kilosu 3-4 TL olan pırasanın Pazar tezgahlarında 7-10 TL arasında satıldığını belirterek her zaman olduğu gibi kazananın üretici değil aracı olmasından dert yandı.

Özellikle kış mevsiminde insan hayatını olumsuz etkileyen ve beslenme alışkanlığına bağlı olarak daha sık yaşanan hemoroid rahatsızlığına iyi geldiği belirtilen pırasanın aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirdiği için her geçen gün tüketiminin arttığı kaydedildi.

Aydın ovasında çiftçiler son yıllarda pırasa üretimine ağırlık verirken birçok kadın da pırasa sökme ve temizleme işinde çalışarak evine ekmek götürüyor. Pırasa işçiliği sayesinde yılın her mevsimi evlerine ekmek götürdüklerini ve hallerinden memnun olduklarını belirten tarım işçilerinden Pembe Karabaş, bu işi artık meslek edindiklerini belirterek günlüğü 100 TL'ye çalıştıklarını söyledi. Aydın'da tarım işlerinde çalışmak isteyen herkesin yılın her mevsimi iş bulabildiğini belirten Karabaş, çalışmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Üretmekten mutlu olduklarını ancak her zaman kazananın aracı olmasından dert yanan Aydınlı pırasa üreticilerinden Ramazan Gümüş, bu işi artık dede mesleği olarak sürdürdüklerini söyledi. Şu anda ürettikleri pırasayı toptan 3-4 TL'ye sattıklarını ancak pazarda bir kilo pırasanın en düşük 7 TL'ye satıldığını belirten Ramazan Gümüş, "Malın kıt olduğu zamanlarda kilosu 10 TL'ye kadar satılıyor. Maalesef her zaman olduğu gibi aracı kazanıyor. Bu yıl aşırı soğuklar dolayısıyla mal zarar gördü. Her şeye rağmen durumdan memnunuz. Ürün yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın'da pırasa hasadı başladı, üreticiler de aracılardan dert yandı
Aydın'da pırasa hasadı başladı, üreticiler de aracılardan dert yandı
Aydın'da pırasa hasadı başladı, üreticiler de aracılardan dert yandı
Aydın'da pırasa hasadı başladı, üreticiler de aracılardan dert yandı

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Türk Lirası, Pırasa, Gümüş, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da pırasa hasadı başladı, üreticiler de aracılardan dert yandı - Son Dakika Ekonomi


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