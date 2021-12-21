Üye Girişi
Yağışı gören tarlaya indi - Son Dakika

Yağışı gören tarlaya indi

21.12.2021 10:17

Yağışı gören tarlaya indi Çiftçiler, geçen yıl kuraklık nedeniyle işleyemedikleri arazileri bu yıl atlarla sürmeye başladı Aydın'da kurak geçen son iki yılın ardından bu yıl mevsim yağışları ile birlikte çiftçiler tarlaya erken indi.

Yağışı gören tarlaya indi

Çiftçiler, geçen yıl kuraklık nedeniyle işleyemedikleri arazileri bu yıl atlarla sürmeye başladı

AYDIN - Aydın'da kurak geçen son iki yılın ardından bu yıl mevsim yağışları ile birlikte çiftçiler tarlaya erken indi. Özellikle traktörlerin işlemediği sarp arazileri sabana koştukları atlarla sürüp işleyen çiftçiler, yağışlardan dolayı mutlu olduklarını belirttiler.

Aydın'da geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle işlenemeyen pek çok arazi bu yıl yağışların ardından ekilmeye başlandı. Özellikle Aydın'ın dağ köylerinde traktör işlemeyen sarp arazilerdeki toprağın yumuşaması ile birlikte çiftçiler atlarını sabana koşup arazileri sürmeye başladı. Efeler ilçesine bağlı Alatepe köyü sakinlerinden Yusuf Karababa, toprağın tavını koruması için bu yıl tarlaya erken indiklerini belirterek "Aydın'da yaklaşık 2 yıldır çok ciddi kuraklık vardı. Yaklaşık 15 gündür etkili olan yağışların ardından toprağın tavını koruması için hemen tarlaya indik. Bir yandan toprağı işleyip diğer yandan da arpa ekiyoruz" dedi.

"Çiftçilik her zaman zor bir uğraş"

Traktör işlemediği için sarp arazileri kendi eğittiği atlarla sürdüğünü belirten Yusuf Karababa, çiftçiliğin aslında zor bir uğraş olduğunu ancak alıştıkları için artık kendilerine bu işin zor gelmediğini söyledi. Ekmek parası kazandıklarını belirten Karababa, bu yıl arazilerine arpa ektiğini söyledi.

Bir yandan araziyi işleyip diğer yandan da ağaçlardaki zeytinleri toplayan Karababa ailesi, üretime katkı sağlıyor.

Yağışı gören tarlaya indi
Yağışı gören tarlaya indi
Yağışı gören tarlaya indi
Yağışı gören tarlaya indi
Yağışı gören tarlaya indi

Traktör, Aydın, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yağışı gören tarlaya indi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:02 Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti!
12:56 Son Dakika! Dolardaki tarihi düşüş sonrasında EPGİS'ten açıklama: Akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz
12:52 Tembellere güzel haber! Egzersiz için sadece hap kullanmanız yeterli olacak
12:47 Milli futbolcumuz, Dünyanın en iyi 100 futbolcusu listesinde yer aldı!
12:44 TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim
12:43 Ali Babacan'dan dövize endeksli mevduat yorumu: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek
12:33 Son Dakika: Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'i aştı, devre kesici devreye sokuldu
12:32 ABD'de hortum felaketi! Bebekler küvetle birlikte uçtu
12:17 İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler dönüp tekrar bakıyor
12:15 Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti
Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti! Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti!         
13:02
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı! Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!         
12:04
Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu! Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!         
11:41
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 13:19:19. #1.11#
SON DAKİKA: Yağışı gören tarlaya indi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement