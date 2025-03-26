Aydın\'ın adını lekeleyip itibarını zedeleyenlere kredi yok

Aydın Şoför Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi'nin olağan mali genel kurulu renkli ve anlamlı bir etkinliğe dönüştü. Başkan Semih Özmeriç ve yönetiminin tüm faaliyet ve icraatlarının oy birliği ile kabul edildiği genel kurulda, Aydın'ın adının ve marka değerlerinin korunmasının öneminden de söz edildi. Başkan Özmeriç, Aydın'ın adını lekeleyip itibarını zedeleyenlere kredi vermeyeceklerini belirtti.

Aydın Şoför Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi'nin mali genel kuruluna üyelerin yanı sıra siyasiler ve oda başkanları yoğun ilgi gösterdi. Divan Başkanlığı'nı Fethiye Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Bölge Birliği Başkan Vekili İsmail Başoğlu'nun yaptığı olağan mali genel kurulda konuşan Başkan Semih Özmeriç, çalışmaları ve kooperatife kazandırdıkları varlıklar hakkında üyelere bilgi verdi.

Özmeriç konuşmasında "Öncelikli hedefimiz, sizlerin ihtiyacı olan krediyi hızlı ve üst limitlerde kullandırımını sağlamaktır. Bu husus oldukça önemlidir. Çünkü doğru insana, doğru krediyi vermek, kredinin zamanında geri dönüşümünü de sağlamaktadır. Eğer kredinin geri dönüşleri aksar ise, kooperatifimiz takibi yükselir ve bu da diğer ortaklarımıza kredi temin etmekte sorunlara yol açar. Kooperatifimiz Aydın - Muğla İlleri Esnaf Kefalet Kooperatifleri arasında en fazla kredi veren kooperatif konumundadır. Bugün itibari ile 710 Milyon TL krediyi siz değerli ortaklarımıza kullandırmış durumdayız. Bu krediler bugün için, işletme kredisi üst limiti olan 1 Milyon TL, İş Yeri Edindirme ve Taşıt Edindirme Kredisi üst limiti olan 2,5 Milyon TL olarak 4 yıl vadede kullandırılmaktadır. Sadece İşyeri Edindirme kredilerinde vade 5 yıldır. Bizler bu kredileri sizlere kullandırırken, sizleri gereksiz prosedürlerle yormadan vermenin gayreti içerisindeyiz" diyerek faizinin yarısı devlet tarafından desteklenen bu kredilerden faydalananların sorumluluk bilinci ile hareket etmesini tavsiye etti.

"710 milyon TL kredi kullandırdık"

Türkiye'de esnaf ve sanatkarın bir yandan ülkedeki ekonomik dengeleri ayakta tutmaya çalışırken diğer yandan da bizi biz yapan kültürel değerlerimizin özü olan ahilik geleneklerini sürdürme gayreti içerisinde olduğunu kaydeden Aydın Şoför Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi başkanı Semih Özmeriç, "Bizler kredi desteklerinden Aydın esnaf ve sanatkarını ne kadar çok faydalandırırsak, ekonomiye ve istihdama olumlu yönde o kadar fazla katkıda bulunacağımızı bilmeliyiz. Bizler bu bilinçte istihbaratlarımızı yapıyor ve bu sayede ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Tüm bu çalışmalarımız ve gayretlerim neticesinde kooperatifimiz, 2 bin 500 ortak sayısına ulaşmış ve her geçen gün de büyümeye devam etmekteyiz. İşte bu sayede kooperatifimiz, modern ve sizleri rahat ettirebilecek bir hizmet binasına kavuşurken, bunun yanında da 7 dönümlük zeytin bahçesinin de sahip olmasını sağladık. Tüm bu yatırımları yaparken, eski hizmet binamızı da satmadık. Şunu ifade etmek isterim ki, başarı hiçbir zaman tek taraflı değildir. Bir ekip işidir" diyerek elde ettikleri başarılarda katkısı olan herkese teşekkür etti.

"Zeytinyağı ile mesaj verdi"

Aydın'ın adeta cennet bir memleket olduğunu ve bu ilin adının en güzel değeri olan zeytinyağı ile lekelenmeye başladığını belirten Başkan Semih Özmeriç, "Aydın'ı ve Aydın'ın ürünleri bir değerdir. Maallesef son zamanlarda şehrimizin adını en değerli ürünümüz zeytinyağında hile yapanlar lekelemeye başladı. Adı sahtecilik yapanlar listesinde yer alan hiçbir kişi ya da kuruma kredi kullandırmayacağız" dedi.

Özmeriç konuşmasının sonunda Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Birlik Genel Başkanı Abdülkadir Akgül ve ekibine, Bölge Birliği Başkanı Halit Şakar ve ekibine, Halkbankası Adnan Menderes Bulvarı Şubesi Müdürü İlhan Altınöz ve personeline, Ticaret İl Müdürü Arif Aksu ve personeline, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine, kooperatif personeline teşekkür etti. - AYDIN