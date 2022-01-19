Aydın Söke'de skandal prim vurgunu: Ticaret Borsası Başkanı ve oğlu gözaltında

Söke'de zeytinyağı fabrikası bulunan Söke Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel ile oğlu Turan Sağel, prim desteklemeleri vurgunu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

154 ÜRETİCİNİN İFADESİ ALINDI

Aydın'da yerel olarak yayın yapan Aydın Hedef gazetesinden Murat Tan'ın haberine göre daha önce pamukta prim vurgunu soruşturmasıyla gündeme gelen Söke'de bu kez zeytinyağı primi desteklemeleriyle ilgili fatura üzerinden yolsuzluk yaptığı iddia edilen işletme ve üreticilere yönelik Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. Aydın ve Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyon kapsamında, Söke'de yaklaşık 154 zeytin üreticisine ve Söke Ticaret Borsası Başkanı olan Ahmet Nejat Sağel'in zeytinyağı işletmesine yönelik dün sabah saatlerinde baskın düzenlendi.

OPERASYON BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Çok sayıda üreticinin ifadelerine de başvurulan soruşturma kapsamında, fatura üzerinden zeytinyağı desteklemelerinden haksız kazanç elde ettiği iddia edilen Sağel ile oğlu Turan Sağel'in gözaltına alındığı ve ayrıca mahkemeye çıkarılacakları da bildirildi. Vurguna karışanlardan bir kişinin itirafçı olması üzerine derinleşen soruşturma kapsamında, Sağel'e ait zeytinyağı işletmesine yapıldığı bildirilen operasyon, tarım camiasında da büyük yankı uyandırdı.

Diğer taraftan soruşturma 2 senede bir alınması gereken zeytinyağı desteklemesinden her yıl faydalanılması üzerine açılmıştı.