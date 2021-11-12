Aydın Ticaret Borsası
12.11.2021 10:33
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 32,50 lira, en yüksek 34,50 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 32,50 lira, en yüksek 34,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|32,50
|34,50
|St1 mahlıç
|26,50
|27,00
|Sıra mısır
|2,70
|2,80
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