Aydın Ticaret Borsası
23.11.2021 13:45
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira 50 kuruştan, en yüksek 40 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira 50 kuruştan, en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|20,50
|40,00
|Sızma zeytinyağı
|32,00
|34,00
|Siyah salamura zeytin
|6,75
|12,14
|Kestane
|21,00
|41,00
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