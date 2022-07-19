Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında sızma zeytinyağının kilogramı en düşük 59,25 lira, en yüksek 59,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Kaynak: AA

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