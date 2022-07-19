Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında sızma zeytinyağının kilogramı en düşük 59,25 lira, en yüksek 59,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
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|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|59,25
|59,50
|Naturel ham zeytinyağı
|47,81
|53,50
|Sıra buğday
|6,50
|7,11
Kaynak: AA
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